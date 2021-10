Fondo, niente Tour de Ski per Therese Johaug

26-10-2021 17:47

Sarà un Tour de Ski un po’ più povero di talento quello che andrà in scena dal 28 dicembre al 4 gennaio prossimi.

Therese Johaug, una delle maggiori protagoniste del fondo mondiale, ha infatti annunciato che non prenderà parte quest’anno alla nota manifestazione a tappe per concentrare la sua preparazione sui Giochi olimpici di Pechino.

“Negli ultimi anni mi sono resta conto che non necessito di molte gare per entrare in forma. Voglio andare alle Olimpiadi sapendo di aver fatto tutto ciò che serve per essere preparata al meglio possibile” ha dichiarato la scandinava all’emittente televisiva TV2.

“Ecco perché ho deciso di effettuare un training camp in altura nel mese di dicembre, che si concluderà il 26. Dopo di esso rimarrò per 14 giorni a casa”.

Focus sulla rassegna a cinque cerchi dunque per Johaug che, nonostante le tre medaglie olimpiche già in bacheca, non è mai riuscita a mettere le mani su quell’oro individuale che proverà a conquistare a febbraio in Cina.

