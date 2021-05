Fonseca: "Mai pensato alle dimissioni, Mourinho è stato corretto"

Un congedo a testa alta. La Roma saluta l’Europa League battendo 3-2 il Manchester United nella semifinale di ritorno, un successo che fa concludere nel modo giusto il cammino continentale di Paulo Fonseca in giallorosso. L’allenatore portoghese, ha parlato al termine del match a ‘Sky’.

“Abbiamo perso la semifinale nel secondo tempo di Manchester. Abbiamo fatto una buona partita – ha detto Fonseca. Pensavo fosse possibile arrivare in finale, nel primo tempo di Old Trafford e oggi abbiamo provato che era così. Era difficile fargli 4 goal, ne abbiamo segnati 3, abbiamo avuto altre occasioni per farne altri, ma lo United ha sfruttato le sue. Darboe? Si è allenato molte volte con noi, è entrato con la Samp, si stava allenando bene e ho pensato di inserirlo quando si è fatto male Smalling. Ho avuto dubbi sul farlo giocare dal 1′, mi è sembrato come se fosse un calciatore esperto, sono molto soddisfatto. Per me è stato un grande orgoglio allenare la Roma e far parte del calcio italiano, ho imparato molto e quando è così vanno viste le cose positive per la mia carriera. E’ stata un’esperienza difficile ma molto gratificante. Addio o arrivederci all’Italia? Non lo so, mi piace molto il vostro calcio, ma dipende dalle opportunità. Vediamo. Mourinho lo conosco bene, in questi giorni con me è stato molto corretto. Avremo molte opportunità per parlare, ma non penso abbia bisogno dei miei consigli. Non ho mai pensato alle dimissioni, non sono uno che si arrende: ci sono stati momenti difficili, ma sono stato focalizzato sul lavoro tutti i giorni. Bisognava essere equilibrati, uscire dalla pressione sarebbe stata la cosa più facile: non ci ho mai pensato”.

OMNISPORT | 06-05-2021 23:40