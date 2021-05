Fonseca pazzo di Darboe: "Siamo migliorati da quando è entrato in squadra"

La Roma suona una nota lieta in questa stagione ricca di dispiaceri, per quanto riguarda il campionato, vincendo il Derby contro la Lazio a fine stagione.

Paulo Fonseca, ai microfoni di DAZN; ha cominciato ad analizzare proprio la partita contro la Lazio, esprimendo tutta la sua gioia.

“Sono soddisfatto perché abbiamo vinto il Derby, lo abbiamo vinto per i tifosi che sono stati sempre con la squadra, questa è la cosa che mi rende soddisfatto. Penso che abbiamo preparato bene la partita, nonostante il poco tempo avuto in questi giorni. Non abbiamo fatto fare alla Lazio il gioco che vogliono loro”.

Poi Fonseca passa all’elogio pubblico di Ebrima Darboe, giovane talento che ha saputo lanciare senza paura tra i titolari della Roma nelle ultime giornate.

“La difesa a quattro l’ho apportata con la partita contro il Manchester United, al ritorno, visto che ho pensato di rischiare di più. Poi non ho avuto ragione per ricambiare nuovamente a tre, visto che la squadra stava giocando bene. Siamo migliorati soprattutto con l’ingresso in squadra di Darboe, è stato molto importante per me vedere questi miglioramenti con lui in campo. Pressa, gioca in verticale, ha coraggio, ed è solo un ragazzo. Stiamo vedendo in questi giorni quello che Darboe può fare. Non è facile trovare un giocatore di questa età che abbia questa aggressività, è uno per il futuro della Roma”.

Qualcuno ha detto che Fonseca fosse già in contatto con José Mourinho, ma questa conversazione, come rivelato dall’attuale allenatore giallorosso, non è ancora avvenuto: “Non ho sentito Mourinho in questi giorni, ma José sa che io sono qui per aiutare la Roma, se ha bisogno di qualcosa sa che può cercarmi”.



OMNISPORT | 15-05-2021 23:24