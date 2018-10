Football Manager 2019: ecco i calciatori su cui scommettere

L’arrivo di Football Manager 2019 sta per fare la gioia di tutti gli appassionati del manageriale firmato Sega e Sports Interactive. Il celebre videogame di gestione uscirà il 2 novembre ma in tanti già si sfregano le mani per sedersi sulla panchina della loro squadra preferita e tentare di vincere tutto. E, come ogni anno, cercare di scovare i migliori talenti del futuro.

Lo scouting è difatti da sempre una delle feature più amate di FM, tanto da sguinzagliare dei veri e propri esperti in giro per il ricco database del gioco. Sia manualmente che tramite gli osservatori, rimane infatti lo strumento migliore per trovare giovani interessanti che, correttamente inseriti in squadra, possono farci diventare un top team. Ma quali sono i ragazzi sui quali puntare?

In porta, ad esempio, meglio guardare in Italia. Il Milan ha Gigio Donnarumma, è vero, ma anche Matteo Soncin e Alessandro Plizzari. Altri giovani portieri di prospettiva sono Andriy Lunin del Real Madrid, Alban Lafont della Fiorentina, Alessio Furlanetto della Lazio, Manuel Gasparin dell’Udinese e Mile Svilar del Benfica.

Tra i difensori, abbiamo l’imbarazzo della scelta tra Matthijs De Ligt dell’Ajax e Nikola Milenkovic della Fiorentina, che però potrebbero non essere proprio economici. Meglio tener d’occhio anche Marco Varnier (al Cittadella ma di proprietà Atalanta), Federico Ermacora dell’Udinese, Borna Sosa dello Stoccarda, Raoul Bellanova del Milan e Marin Pongracic del Salisburgo.

A centrocampo spicca il nome già famoso di Manuel Locatelli del Sassuolo, ma anche quello di Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Mentre tra gli attaccanti, oltre al solito (e costosissimo) campione del mondo Mbappé del PSG, il sistema scommette su Pietro Pellegri del Monaco e Abel Ruiz del Barcellona. Più economico (ma non tanto) Moise Kean della Juve. La scommessa è invece Andrea Pinamonti del Frosinone (proprietà Inter).

HF4 | 31-10-2018 08:30