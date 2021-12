Forestieri saluta l'Udinese: risoluzione consensuale per l'attaccante bianconero

30-12-2021 20:51

Anche la seconda esperienza di Fernando Forestieri all’Udinese è terminata: il giocatore nato a Rosario, ma di nazionalità italiana, ha salutato il club bianconero.

Con una nota ufficiale sul proprio sito, l’Udinese ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del giocatore, tornato a Udine nell’estate del 2020.

“Udinese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Fernando Forestieri”.

Per Forestieri 6 presenze in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, e 2 goal messi a segno contro l’Udinese e contro il Torino: il giocatore era arrivato in Italia nel 2005, quando il Genoa lo prelevò dal Boca Juniors.

Nel luglio del 2010, poi, il trasferimento all’Udinese e i tanti prestiti all’Empoli, al Bari e al Watford. Conclusa l’esperienza allo Sheffield Wednesday è tornato in Serie A, senza troppa fortuna. Adesso sarà libero di accasarsi altrove, già dalla prossima finestra di mercato.

OMNISPORT