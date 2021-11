Forfait Espargarò a Valencia: Honda senza piloti dopo 29 anni

14-11-2021 10:06

La malinconica stagione della Honda in MotoGP si conclude nel peggiore dei modi.

Nell’ultimo Gran Premio della stagione, quello della Comunità Valenciana, la scuderia giapponese non schiererà nessuna moto ufficiale. La notizia è divenuta certa dopo l’ufficializzazione della mancata partecipazione alla gara di Pol Espargarò.

Il pilota spagnolo è stato dimesso dall’ospedale dove ha trascorso la notte di domenica in osservazione dopo la paurosa caduta durante le libere di sabato, ma non ha ricevuto il via libera dai medici per correre: pur non avendo subito fratture, infatti, l’ex è ancora dolorante al costato e non è stato ritenuto idoneo per disputare il GP.

La Honda, già costretta a non schierare Marc Marquez, non avrà quindi moto ufficiali al via, come non accadeva dal 1992 ad Assen, quando Mick Doohan e Wayne Gardner, infortunatisi durante le libere, non poterono prendere parte alla corsa olandese.

A provare a difendere l’onore della casa giapponese saranno quindi i soli Takaaki Nakagami e Alex Marquez in sella alla Lcr.

