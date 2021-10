Formazioni ufficiali Barcellona-Real Madrid: Dest nel tridente, Kroos dall'inizio

24-10-2021 15:39

Formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, De Jong; Dest, Depay, Ansu Fati.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

4-3-3 per il Barcellona, con Dest che agisce sulla linea del tridente d’attacco di fianco al connazionale Depay e ad Ansu Fati. In difesa recuperato Jordi Alba che giocherà largo a sinistra con Mingueza (Sergi Roberto in panchina) sul versante opposto. Senza Araujo, è ancora Eric Garcia a far coppia con Piqué davanti a Ter Stegen.

Il Real Madrid risponde con un modulo a specchio: recuperato Hazard che, tuttavia, non parte dal primo minuto. Nel tridente largo a Benzema con Rodrygo e Vinicius ai lati. In mezzo al campo Ancelotti può fregiarsi del recupero di Kroos. Recuperato anche Carvajal, che però va in panchina: gioca Lucas Vazquez nel ruolo di terzino.

