Il pilota dell'Aston Martin: "E' quasi come se fosse tutto troppo bello per essere vero".

10-03-2023 21:29

Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso confessa di stare aspettando con impazienza la gara di Gedda, per capire se la sua monoposto potrà davvero competere con le big per tutta la stagione: ” Ho la stessa sensazione dei test, come se fosse tutto troppo bello per essere vero ma ti aspetti che accada sempre qualcosa che ti faccia fare un passo indietro per tornare alla realtà. Le prestazioni sembrano reali, quindi sono curioso di vedere come andranno le cose a Gedda e in Australia”, sono le parole riportate da Speedcafe.

“In Bahrain eravamo forti in aree che forse non troviamo a Gedda e in Australia. Quindi, se dovessimo andar bene nelle prossime due gare, penso che avremo un ottimo 2023”, ha precisato l’asturiano.