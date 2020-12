Formula 1, Alonso: "Sono in forma come nel 2010"

E’ un Fernando Alonso più carico che mai quello che si è presentato per la terza volta ai nastri di partenza del “circus”.

Il 2021 sarà infatti la stagione in cui il pilota spagnolo tornerà stabilmente in Formula 1, sedendosi sul sedile dell’Alpine Team, squadra che sostituirà la Renault. I numeri non mentono, visto che il due volte campione del mondo è risultato il più veloce nei test di Abu Dhabi di settimana scorsa.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alonso ha dichiarato: “Test psicofisici dimostrano che sono in forma come ero nel 2010 – ha dichiarato Alonso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Penso anche di essere più maturo che mai. Ho analizzato la mia guida per correggere eventuali difetti e la mia velocità rimane intatta. Le mie esperienze a Le Mans e Indy mi hanno fornito molti dati utili.”

Infine, anche se l’inizio ufficiale della prossima stagione è ancora lontano, è doveroso accennare agli obiettivi futuri: Alonso vuole migliorare lo score ottenuto quest’anno dalla Renault. La scuderia transalpina ha infatti ottenuto tre piazzamenti a podio, due con Daniel Ricciardo (del quale Fernando prenderà il sedile, con l’australiano destinato alla McLaren) e uno con Esteban Ocon: “Voglio migliorare quel punteggio. E in seguito, molto di più”.

OMNISPORT | 17-12-2020 11:01