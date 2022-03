Formula 1, Hamilton si traveste da indovino: le sue previsioni

15-03-2022 09:29

L’attesa sta per finire. Nel week-end è in programma il GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di Formula 1. Si riparte dopo il titolo di Max Verstappen e con tante incognite sulle nuove monoposto. Chiaramente, riflettori puntati su Lewis Hamilton.

Formula 1, il sogno di Hamilton

Nella sua personale bacheca può già sfoggiare ben sette titoli Mondiali, eppure Lewis Hamilton non è ancora soddisfatto. Il pilota della Mercedes, pronto a cambiare il cognome, sogna l’ottavo sigillo, così da superare una leggenda come Mick Schumacher, fermo a sette allori: “Sono tornato per combattere per l’ottavo titolo“, le sue parole durante un evento pubblico nel Al Wasl Plaza di Expo 2020 Dubai.

Tuttavia, nessuna intenzione di farsi stritolare dalla pressione della vittoria: “Tutta la mia vita è stata impostata sulla vittoria, corro da 29 anni. Credo che durante questo tempo ho realizzato che vincere non è tutto. A volte anche quando perdi, alla fine vinci e cresci. Il mio consiglio è di non avere paura di fallire perché si fallisce sempre nella strada per il successo”.

Hamilton, Mercedes tutta da scoprire

I primi test hanno mostrato una Mercedes non ancora al top dal punto di vista delle prestazioni. Altre scuderie sembrano più avanti a livello di performance: “Ci sono molte auto che sembrano veloci, l’Alfa Romeo sembra veloce, anche Red Bull e le Ferrari. Ma noi siamo il team migliore”, il commento dello stesso Lewis Hamilton.

Il fuoriclasse britannico è convinto che servirà del tempo per vedere in pista la vera Mercedes. La sensazione è che in Bahrain saranno altri a lottare per la vittoria: “Nel weekend gareggeremo e impareremo ancora sulla nostra macchina. Probabilmente lo faremo per le prossime quattro gare, almeno”, la previsione del Re Nero che non fa stare tranquilli i suoi tifosi, anche perchè Red Bull e Ferrari sembrano decise a partire a razzo.

Hamilton, il futuro è di corsa

Dopo aver spaventato tutti i suoi sostenitori durante la pausa estiva, facendo pensare anche ad un clamoroso ritiro, Lewis Hamilton ha dato qualche indicazione sui suoi progetti futuri: “Ancora in Formula 1? Spero… Vivo un giorno alla volta. Amo ancora quello che faccio“. Una battuta anche sulla sua prolungata assenza dai social network: “Staccarsi dai social media è stata una cosa molto buona. Certo, mi sono mancati i miei sostenitori ma avevo bisogno di quel tempo per ritrovarmi, riconcentrarmi. Sono stato con la mia famiglia ma ora sono pronto“.

