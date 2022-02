F1,, Hamilton ammette ancora: "Ho davvero pensato al ritiro"

23-02-2022 17:56

Il sette volte campione del mondo F1 Lewis Hamilton ha commentato ancora, con alcune parole riportate da Eurosport, il difficile momento seguito alla corsa di Abu Dhabi nella quale ha perso il titolo mondiale contro Max Verstappen. Queste le sue parole:

“Il ritiro? Alla fine di ogni stagione pensi al futuro, specie alla mia età. Ho valutato tutte le opzioni ma amo quello che faccio e lavorare con il mio team. Sento di essere al massimo per cui perché me ne dovrei andare? Mi sento nelle migliori condizioni di sempre”.

Oltre alal delusione, il britannico ha parlato pure del suo personale rapporto con Verstappen e della decisione della FIA di allontanare il Race Director Masi:

“Non ho ancora incontrato Verstappen di persona qui a Barcellona ma di sicuro non mancherà occasione. Inoltre, penso che dovremmo avere più donne come direttrici di gara. Ne abbiamo avute in passato ma se vogliamo lavorare sul tema della diversity dobbiamo aumentare la loro presenza”.

