F1, Lewis Hamilton spiazza tutti cambiando cognome: il motivo

14-03-2022 19:14

La Formula 1 è pronta a riaccendere i motori. Nel prossimo weekend, la nuova stagione riparte dal GP del Bahrain e non mancano le novità. L’ultima, in ordine di tempo, è l’arrivo di un “nuovo” pilota nel Circus, anche se in realtà è da tempo il protagonista. Si tratta di Lewis Hamilton, che ha semplicemente deciso di cambiare cognome, lasciando tutti sorpresi.

Hamilton cambia cognome: il motivo

All’Expo di Dubai 2022, il sette volte campione del mondo ha dato l’annuncio della sua scelta. Lewis Hamilton ha deciso di aggiungere al suo cognome anche quello da nubile della madre Carmen Larbalestier. Questa la spiegazione del pilota inglese: “Perché non capisco bene l’idea che quando ci si sposa la donna perda il suo cognome. Voglio davvero che il nome di mia madre continui insieme al nome Hamilton”.

Una decisione importante, come riporta lo stesso Hamilton: “Significherebbe molto per la mia famiglia. Sono davvero orgoglioso del nome della mia famiglia, Hamilton. Nessuno di voi forse sa che il nome di mia madre è Larbalestier, e sto per metterlo nel mio nome”.

La madre di Hamilton è apparsa molte volte accanto al figlio, specialmente durante le gare. Carmen Larbaister è stata vista l’ultima volta alla cerimonia al castello di Windsor, quando il campione della F1 è stato nominato cavaliere, prima di sparire dai radar a causa del Mondiale perso ad Abu Dhabi contro Verstappen. La madre e il padre Anthony si sono separati quando il pilota Mercedes era un bambino.

GP Bahrain, le perplessità di Hamilton

Hamilton è carico per la nuova stagione ma sulla prima gara è poco fiducioso: “Al momento, non credo che saremo in competizione per la vittoria”. Ci sarà però una call con gli ingegneri della Mercedes per provare a trovare una soluzione: “Spero davvero che quando usciremo da questa telefonata, avremo trovato qualcosa, un segreto, per tirare fuori più potenziale da questa mattina”.

Hamilton: “Mondiale? Siamo la squadra migliore”

Sulla vittoria del Mondiale però, Hamilton la pensa diversamente dal Bahrain: “Ci sono tante vetture che stanno andando forte. L’Alfa Romeo sembrava veloce, Bottas sembrava veloce. Ovviamente, la Red Bull sembra la più veloce al momento, ma anche la Ferrari. Ma noi siamo la squadra migliore, senza dubbio”.

