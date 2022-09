Formula 1, Hamilton: "Un Mondiale vinto in anticipo è meno spettacolare"

29-09-2022 19:18

Se non sarà a Marina Bay, Max Verstappen bisserà con ogni probabilità a Suzuka il 9 ottobre il titolo vinto un anno fa all’ultimo GP, quello di Abu Dhabi.

La volata di un anno fa non è di sicuro tra i ricordi migliori di Lewis Hamilton, ma il britannico spiega: “Non è mai bello quando la stagione finisce in anticipo e lo dico dopo aver vinto due Mondiali in anticipo, in Messico e Turchia, e perso l’ultimo nel GP conclusivo. Spiace per i tifosi, che sono privati di emozioni intense: sono grato di aver vinto il Mondiale 2008 a 17″ dal termine, lo sport è sinonimo di spettacolo!”.

Il 7 volte Campione del Mondo ha sinora racimolato 168 punti, un bottino di fatto dimezzato (-167) rispetto a quello dell’olandese.