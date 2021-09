Formula 1: la Aston Martin manda un chiaro messaggio a Vettel

Continua ad aleggiare un certo mistero intorno al futuro di Sebastian Vettel, che nel weekend di Monza sembrava poter addirittura annunciare al mondo il suo ritiro dalla Formula 1. Decisione che invece il quattro volte campione del mondo non ha preso, e ora in Aston Martin si punta forte alla sua conferma.

“Siamo contenti con Sebastian, e la nostra ferma intenzione è quella di continuare con lui anche in vista della prossima stagione e possibilmente anche oltre – ha affermato alla ‘BBC’ Lawrence Stroll, proprietario del team inglese -. Ci aspettiamo una risposta da parte sua a breve”.

In base a quanto riferito da Otmar Szafnauer, team principal della Aston Martin, l’annuncio della coppia di piloti ufficiale in vista del 2022 arriverà in ogni caso in occasione del weekend del Gran Premio di Russia, tra il 24 e il 26 settembre. Il team, però, sembra aver già deciso.

OMNISPORT | 14-09-2021 21:38