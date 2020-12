Formula 1: la Mercedes ha scelto il sostituto di Hamilton

Un’occasione enorme, la chance di mostrare di essere già pronto per essere un protagonista assoluto della Formula 1. George Russell, nel GP di Sahkir, in programma domenica, si giocherà tanto del suo futuro.

La Mercedes ha, infatti, deciso di sostituire Lewis Hamilton (fermo per la nota positività al Covid-19) con il giovane pilota britannico, dal 2019 alla guida della Williams e considerato uno dei talenti del circus più interessanti.

Ad oggi, in 36 GP disputati, sempre alla guida della Williams, il 22enne George Russell non ha conquistato neppure un punto mondiale ma ha sempre ben impressionato, tanto da essere spesso indicato come il futuro successore di Valtteri Bottas (fresco di rinnovo sino al termine della prossima stagione).

George Russell ha bruciato la concorrenza di Stoffel Vandoorne (pilota della riserva della Mercedes) e di Nico Hulkenberg, spesso richiamato per la sua grande esperienza nel mondo della Formula 1.

Dovesse riuscire a fare bene al GP di Sahkir (per l’occasione il circuito verrà rivisto, diventando decisamente più ovale), George Russell potrebbe diventare, di colpo, un pezzo pregiato del mercato, anche se la Mercedes non sembra intenzionata a lasciarselo sfuggire.

Ora, per il giovane britannico, sarà importante ascoltare i consigli del sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton e prendere confidenza con la nuova monoposto il prima possibile, a partire dalle prove libere del venerdì.

La sensazione è che sarà un GP pieno di sorprese. L’assenza di Lewis Hamilton potrebbe essere l’occasione per tanti di portarsi a casa la vittoria. Max Verstappen pare il favorito ma attenzione alla voglia di stupire di George Russell.

