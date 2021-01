Formula 1, Russell: "Le battaglie con Vettel mi hanno migliorato”

La stagione della Rossa non è sicuramente stata esaltante, anzi, spesso si è tramutata in un vero e proprio incubo. A farne le spese è stato anche Sebastian Vettell, che ha pagato lo scarso feeling con la SF1000. Il pilota tedesco si è ritrovato suo malgrado a lottare nelle zone basse della classifica.

Tra quelle battaglie che lo hanno visto protagonista figura anche quella con la Williams di George Russell. Il pilota britannico ha ammesso che quelle sfide con il quattro volte campione del mondo hanno inevitabilmente arricchito la sua esperienza di guida.

“Sono migliorato drasticamente come pilota da corsa perché abbiamo avuto battaglie ruota a ruota con Alfa Romeo, Haas e spesso con Vettel per tutta la stagione – ha dichiarato Russell, intervistato da Autosport – Ne parlavo di recente e Sebastian è probabilmente il pilota con cui ho lottato di più in questa stagione. Quando ripenso al Nürburgring, Mugello, Austria di inizio anno. Anche ad Abu Dhabi ci sono stati alcune fasi di combattimento. Portimao, forse, e Imola. Siamo stati in pista insieme tutta la stagione. Me l’avessero detto a metà dello scorso anno, avrei pensato che fossero completamente pazzo”.

OMNISPORT | 07-01-2021 16:14