Formula 1, scossone Hamilton: le parole sul suo ritiro

16-08-2022 09:06

“Prima di rendercene conto Fernando non ci sarà più. Chi ci sarà dopo? Io sarò il più vecchio, credo”.

A parlare è Lewis Hamilton che, in un’intervista a Evening Standard, allontana così il suo ritiro. Il riferimento va ad Alonso che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe prendere di Sebastian Vettel in Aston Martin dopo l’annuncio del ritiro da parte del pilota tedesco. Alonso, 41 anni, potrebbe legarsi alla casa inglese per due anni. Insomma: il ‘Re Nero’ sembra intenzionato a essere protagonista ancora per diverso tempo in Formula 1. Tanto è vero che ha poi aggiunto: “Al momento sto solo pensando a come migliorare questa macchina e a quale sarà il prossimo step per tornare a vincere con questa squadra, nonché il progetto futuro per vincere un altro mondiale”.

In queste ore, poi, è tornato a parlare anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff. “Penso ad Abu Dhabi ogni giorno – ha ammesso in un’intervista ad Autosport –. Ma non ho dubbi che Max Verstappen sia un campione del mondo meritevole. È solo che la correttezza sportiva è stata presa a calci quel giorno e io sono molto legato a valori quali la correttezza”.