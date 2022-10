Formula 1, Tsunoda: "Ho realizzato un sogno girando a Suzuka"

07-10-2022 19:35

Yuki Tsunoda assapora le emozioni del debutto sulla pista di casa, quella Suzuka che non vedeva sfrecciare le Formula 1 dal 2019, in un venerdì di libere caratterizzate dalla pioggia.

Il 22enne pilota dell’Alpha Tauri, che nel 2023 dovrebbe ritrovarsi De Vries al fianco nella sua terza annata in Formula 1, racconta ciò che ha significato per lui correre in Giappone: “È stata un’esperienza incredibile, un sogno che si è avverato. Quando sono uscito dal garage per il primo giro ero emozionato e ancora di più quando sono passato per la Curva 2, perché l’ultima volta ero lì da spettatore. Ho cercato di non farmi travolgere dall’emozione mentre guidavo, ma appena mi sono calato nell’abitacolo è salita l’adrenalina. Non correvo a Suzuka dai tempi della Formula 4 e direi che il mio giro d’uscita oggi è stato il mio giro più rapido mai fatto qui. Con la pioggia le condizioni non erano ottimali ed è stato difficile trovare il giusto equilibrio con la macchina, perché c’erano momenti in cui la pista si asciugava rapidamente e altri in cui la pioggia era battente. Pare che domani ci sarà il sole e per me si prospetta una esperienza: sarà più complicato affrontare le qualifiche con pochi giri alle spalle, ma con queste nuove vetture siamo tutti nella stessa situazione”.