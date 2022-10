Formula 1, Vettel: "Alonso non ha bisogno dei miei consigli"

13-10-2022 19:16

Ultime gare in Formula 1 per Sebastian Vettel, 4 volte iridato alla guida della Red Bull.

La parentesi alla Aston Martin non è stata brillante e la situazione che il suo sostituto Fernando Alonso si ritroverà a livello di monoposto e Scuderia è stato oggetto di riflessione: “Alonso non ha bisogno di consigli, corre in Formula 1 da tanto tempo e ne ha viste parecchie! Starà bene in Aston Martin: le persone ci sono, la nuova fabbrica è in costruzione, ma occorre tempo. Le modifiche regolamentari di quest’anno erano una gran chance, ma come altri siamo caduti in una trappola: alcuni Team hanno avuto magari un pizzico di fortuna, progettando una vettura con un’altezza di assetto che potesse funzionare. E questi regolamenti ci saranno sino al 2026, quindi alcune squadre manterranno il vantaggio e il budget cup fa sì che non si possano semplicemente investire soldi e risorse per provare a recuperare”.