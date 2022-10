Il futuro enigmatico di Sebastian Vettel

06-10-2022 09:37

“Mi mancherà Suzuka” ha aperto così la consueta conferenza stampa dei piloti del giovedì, Sebastian Vettel che come ormai si sa, chiuderà la sua carriera alla fine di questa stagione.

Il pilota tedesco è pronto per dare spettacolo nell’impegnativo impianto di Suzuka, diciottesimo GP del campionato del mondo di F1, tracciato amato dai piloti e da molti appassionati che torna nel calendario dopo due stagioni d’assenza in seguito alla pandemia di covid.

In questo momento della stagione, l’alfiere dell’Aston Martin occupa il dodicesimo posto nella classifica piloti avendo collezionato fin qui 24 punti. Lo precede Daniel Ricciardo con 29 su McLaren: è lui l’obiettivo da superare nelle restanti gare del mondiale. L’ottavo posto conquistato a Singapore non è stato così esaltante, visto che l’alfiere della McLaren, Ricciardo appunto, ha chiuso quinto.

“Suzuka è un circuito fantastico, il tracciato è senza dubbio tra i miei preferiti di tutto il Mondiale. Ho tanti ricordi speciali davanti a questi tifosi unici. Riuscire a fare un giro veloce senza errori è molto complesso in una pista del genere. Onestamente mi mancherà sicuramente questa località, ho sempre amato il Giappone. Non so al momento cosa mi riserverà il futuro, non ho ancora deciso cosa farò nei prossimi anni”.Queste le parole rilasciate dall’ex pilota della Ferrari e della Red Bull a ‘Speedweek.com’.