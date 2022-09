Formula 1, Villeneuve: "Ricciardo fa fatica da vari anni"

16-09-2022 16:28

Tra i piloti che non dovrebbere trovare posto nella griglia di partenza del Mondiale che verrà c’è Daniel Ricciardo, che ha ottenuto l’ultima grande soddisfazione imponendosi a Monza un anno fa.

Le opzioni che il 33enne di Perth ha al momento a disposizione sono fare il terzo pilota della Mercedes (e in merito è arrivato l’apprezzamento di Lewis Hamilton) o cambiare categoria, nella speranza di rientrare nel Circus nel 2024.

Al solito senza peli sulla lingua Jacques Villeneuve ha espresso il parere sul mancato ritorno dell’australiano in Alpine: “Ricciardo viene da due anni terribili in Renault e da due ancora meno belli alla McLaren, perché l’Alpine dovrebbe riprenderselo? La sua carriera in Formula 1 è stata quasi per metà negativa”.