Formula 1, Wolff "tifa" per l'ingresso nel Circus di Porsche

15-09-2022 19:07

La rottura tra Porsche e Red Bull è oggetto di attenzione nel mondo della Formula 1 e il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha espresso questo commento in merito: ” Sarebbe un’ottima cosa per la F1 se la Porsche si unisse a noi: devono capire se c’è un altro progetto interessante, o se possono acquistare un Team. Forse non sarà per il 2026, per il 2027 o per il 2028, ma si tratterebbe di una grande aggiunta in griglia di partenza. Se un marchio come Porsche, conosciuto in tutto il mondo, investe i propri soldi nel marketing per impegnarsi in F1, ne trarremo tutti vantaggio: non solo avere una squadra e gestirla, ma anche attivare i mercati in cui corriamo. Grandi pubblicità, grandi campagne, esporre il marchio: ecco perché avere questi grandi brand in F1 è importante”.