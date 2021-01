Formula1, Ocon: "Alonso sembra abbia 20 anni, da piccolo non lo tifavo"

Esteban Ocon è pronto a scommettere sulla grande stagione del nuovo compagno di scuderia, Fernando Alonso: “Sarà pronto fin da subito, ha fatto molti test che lo aiuteranno e poi molto conterà la sua esperienza, anche se è fuori dalla F.1 da due stagioni – dice Ocon ai media spagnoli -. Sembra abbia 20 anni: proverò a batterlo, anche se lavoreremo per il bene della squadra”.

Ocon seguiva le imprese di Alonso da bambino, ma non tifava per lo spagnolo: “Stimo molto Fernando, è anche grazie a lui se mi sono appassionato a questo sport. Da piccolo seguivo le sue sfide con Schumacher, anche se tifavo per Michael. Comunque siamo in buoni rapporti, ci siamo sentiti molto anche quando non ero in Formula 1”.

A proposito di Schumacher, Ocon adesso scenderà in pista con Mick: “È davvero incredibile pensare che sfiderò il figlio di Michael, davvero pazzesco”.

OMNISPORT | 22-01-2021 12:34