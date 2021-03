Fortitudo, Hunt: "Non vedo l'ora di giocare il derby"

Domenica sera Bologna vivrà l’ennesimo derby di Basket-city.

La Fortitudo continua a fare i conti con un organico ridotto ai minimi termini visto lo stato di forma non eccezionale di Wesley Saunders e Stefano Mancinelli, Nonostante questo, Luca Dalmonte non fa però uno piega, continua a lavorare con l’organico che ha a disposizione per preparare nel migliore dei modi una sfida già di partenza difficile, la differenza di profondità di organico fa pendere la bilancia dei pronostici a favore della Virtus, e resa ancor più difficile dalla situazione di piena emergenza del roster della Effe.

Queste le parole di Dario Hunt, centro americano della Fortitudo sul derby di domenica: “Devo essere sincero, non ho raccolto molte notizie sulla storia del derby di Bologna, ma so che tutte le stracittadine sono partite sempre diverse dalle altre, sia sotto l’aspetto emotivo, sia per quello che può succedere in campo. Non vedo l’ora di giocare questa partita, mi dispiace tanto che non ci possano essere tifosi all’interno dell’Arena. Personalmente, non conosco i giocatori della Virtus ma, nel corso degli anni, con alcuni di loro ci sono già stati confronti in altre Leghe e in altri paesi. Dovremo restare molto concentrati per commettere il minor numero di errori possibile.”

OMNISPORT | 26-03-2021 11:49