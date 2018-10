Fortnite 6: come attivare il cross play su tutte le piattaforme

Grandi novità in Fortnite 6, il nuovo update del titolo firmato Epic Games che sta spopolando tra i player dei Battle Royale. Tra i tanti cambiamenti di cui vi abbiamo già parlato, c’è ora la possibilità di giocare anche in cross-play su tutte le piattaforme. Già, lo ha comunicato Sony, consentendo a tutti i player di confrontarsi online su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Mac. Non solo. Anche su dispositivi mobili (Android e iOS).

Attivare il cross-play è facile e possiamo farlo insieme in pochi passi. Innanzitutto, l’ingrediente essenziale è possedere un account Epic Games, che consente ai gamer di essere riconosciuti dagli avversari online. Chi non ne possiede già uno può crearlo sulla piattaforma dedicata, cliccando sulla sezione ”Accedi”, in alto a destra. A questo punto il sito vi chiederà se per giocare utilizzate già un’altra piattaforma: se sì, cliccate sul simbolo della console di riferimento e inserire le credenziali del vostro account. Una volta completata la registrazione, i vostri account saranno collegati.

Se invece avete già un account Epic Games e volete collegare una piattaforma di gioco, dovrete accedere alla sezione ”Gestione dell’Account” e cliccare su ”Account Collegati”, aggiungendo la console su cui volete attivare il cross-play. Ma non finisce qui. Se desiderate confrontarvi con un vostro amico in particolare, vi basterà aggiungere il suo account Epic Games. Come? Collegatevi a Fortnite in versione mobile dal launcher per PC e Mac oppure dal menu di gioco della console cliccando su ”Amici di Epic”.

Così, tutti i player che giocano con mouse e tastiera, magari da console Sony PS4, potranno essere associati a gamer che giocano con il pc e con le stesse periferiche. È chiaro che la velocità di azione dipenderà molto dai controller utilizzati: la battaglia difficilmente potrà risultare pari tra un giocatore che usa uno smartphone (con uno schermo piccolo) e uno che utilizza un monitor più grande e altre periferiche.

Per evitare imbrogli, quindi, non sarà consentito cambiare matchmaking durante una partita: se si comincia a giocare usando un controller per console si dovrà restare in questa categoria di player.

HF4 | 03-10-2018 09:30