Fornite, come avere Skin e altri oggetti gratis (o quasi)

Fortnite deve gran parte del proprio successo all’alta possibilità di personalizzazione del gioco. Skin, strumenti e accessori di ogni tipo rendono ogni giocatore unico nel suo genere, fino a dare un aspetto originale a ciascuno grazie a una serie praticamente infinita di combinazioni. Forse, però, in molti non sanno che è possibile ottenere in maniera (quasi) completamente gratuita sia costumi che altre utility…

Fortnite, come avere skin e altri oggetti gratis con Twitch, PS Plus e salvando il mondo

Innanzitutto c’è da dire che, di base, non tutti gli oggetti presenti in Fortnite sono a pagamento. Anzi, chi ha voglia di personalizzare il proprio personaggio senza investire direttamente denaro contante, ha a disposizione una serie di metodi assolutamente legali e approvati da Epic Games. Ad esempio, collegando il proprio account con quello di Twitch (e se possedete un abbonamento Amazon Prime) potrete accedere al Twitch Prime Pack, che vi regala Skin, emoticon e accessori.

Se invece giocate da PS4 e siete abbonati al servizio PlayStation Plus, per voi c’è un Celebration Pack gratuito e disponibile ancora per qualche tempo. All’interno, sono contenuti un deltaplano nel classico blu PlayStation e un piccone speciale che richiama il DualShock 4. Potrete scaricare inoltre una scia speciale, anche questa colorata in modo da ricordare il joypad della celebre console Sony.

Se però volete più V-Bucks, la valuta utilizzata di Fortnite, con un po’ di tempo e pazienza è possibile mettere da parte qualche risparmio in modo da acquistare gli oggetti a costo praticamente nullo. Questo perché sono ricompense abbastanza comuni ottenibili salendo di livello o partecipando a speciali eventi. Anche la modalità Salva il Mondo offre una serie di sfide giornaliere che danno in cambio V-Bucks: l’unico costo da sostenere, però, è quello per la versione completa del gioco.

HF4 | 20-09-2018 12:48