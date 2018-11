Fortnite sul grande schermo: ecco in quale film comparirà

Fortnite non smette mai di sorprenderci e, dopo poco più di una anno dalla sua pubblicazione, è diventato un vero e proprio fenomeno nel mondo dei videogame. Nella Top 5 dei giochi più ricchi del 2018 e con oltre 120 milioni di giocatori raggiunti fin’ora, il titolo firmato Epic Games sta cavalcando l’onda del successo e non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante qualche battuta d’arresto.

E a conferma dell’ascesa del famoso Battle Royale c’è una novità che piacerà tantissimo a tutti i fan, grandi e piccini: Fortnite arriva al cinema! Ebbene sì, anche se non con un film interamente dedicato, il gioco farà una ‘comparsata‘ in un cartoon molto conosciuto: stiamo parlando di “Ralph Spacca Internet“, il sequel di Ralph Spaccatutto, la nuova pellicola firmata Disney che uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 21 novembre.

#ralphbreakstheinternet video game cameos – ha scritto l’insider Stitch Kingdom su Twitter:

Non sappiamo bene quale sarà il ruolo di Fortnite nel film. Per vederlo in Italia dovremo aspettare il 2019, proprio il primo gennaio. Chi di voi andrà al cinema per cominciare l’anno nuovo con il titolo di Epic Games?

