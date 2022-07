Francesca Schiavone presenta il suo laboratorio di talenti

13-07-2022 22:12

Francesca Schiavone ha presentato oggi nell’Aspria Harbour Club Milano il suo laboratorio per talenti, lo Schiavone Team Lab, che partirà a settembre. Queste le parole della vincitrice del Roland Garros del 2010: “È un progetto nato dalla mia passione per il tennis. Dopo quasi 20 anni di risultati ad alto livello, e una parentesi da allenatrice, questo rappresenta un nuovo capitolo della mia vita tennistica. È arrivato il momento di trasmettere ai giovani e ai professionisti le mie conoscenze e la mia esperienza in modo professionale e strutturato”.