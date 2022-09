Francia, altri problemi per Mbappe: rifiuta di fare le foto con la nazionale

19-09-2022 22:50

Kylian Mbappé, fenomeno del calcio francese, si è rifiutato di apparire in uno servizio fotografico previsto per la nazionale transalpina dato che non era stato deciso un compenso monetario accettabile per il giocatore. Questa è una diatriba aperta con la FFF (Federazione Francese di Football) che riguarda i diritti di immagine, che è tornata di moda dopo essere iniziata già a marzo. Una situazione che la federazione vuole mettere a posto in tempi molto brevi.

A questo scopo, il presidente della FFF Noel Le Graet, che inizialmente aveva detto non essere propenso a modificare gli accordi prima dei Mondiali di Qatar, è dovuto andare nel ritiro di Clairefontaine per parlare con giocatori, dirigenti e il CT Deschamps. Un incontro che sembra sia stato utile, tanto che la Federcalcio ha poi diramato questo comunicato: “La FFF è lieta di lavorare alle linee guida di un nuovo accordo che consentirà di garantire i propri interessi tenendo conto delle preoccupazioni e delle legittime convinzioni espresse dai suoi giocatori”.