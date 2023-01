Francia, Lloris lascia la nazionale

09-01-2023 21:08

Hugo Lloris, da vicecampione del mondo dopo la coppa iridata alzata al cielo della Russia nell’estate 2018, lascia la nazionale francese. Così l’estremo difensore del Tottenham ha spiegato la propria scelta sulle colonne dell’Equipe, la testata sportiva più accreditata del paese transalpino.

“Arriva un momento in cui occorre passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno e tutti possimao verificare che sia proprio così. Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c’è anche un portiere pronto”. In questo caso, chiaro il riferimento all’estremo difensore del Milan Mike Maignan.