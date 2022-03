17-03-2022 21:13

Pierre Kalulu è da circa una settimana sotto i riflettori della Serie A, dopo il gol vittoria contro l’Empoli che ha regalato al Milan tre punti fondamentali in ottica scudetto. E non è tutto: il francese classe 2000 ha impressionato anche in Francia, tanto che la Nazionale U21 ha deciso di riconvocarlo in vista della prossima sfida contro le Isole Faroe. Da settembre a novembre, infatti, ha realizzato 2 reti e 1 assist con i blues.

