Francia, Varane lascia la Nazionale

Il difensore dello United: "Un onore rappresentare questo Paese per un decennio".

02-02-2023 13:35

La finale contro l’Argentina è il passo d’addio di Raphael Varane alla Francia, che lascia dopo 93 presenze e 5 reti con queste parole su Instagram: “Rappresentare il nostro magnifico Paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa maglia ho provato un immenso orgoglio: c’era dovere di dare il massimo, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che scendevamo in campo. Ci ho pensato diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per ritirarmi dal calcio internazionale”.

Il 29enne difensore del Manchester United fa dunque compagnia ai portieri Lloris e Mandanda, che hanno appeso i guantoni blu, bianco e rossi al chiodo: l’usura fisica e psicologica è una delle motivazioni addotte dall’ex Real Madrid.