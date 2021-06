Franco Vazquez è un giocatore del Parma

Dopo aver annunciato il clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon, il Parma mette a segno un grande colpo di mercato: è infatti ufficiale l’approdo in gialloblù di Franco Vazquez.

A confermare la chiusura dell’operazione è stato lo stesso club ducale attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. “Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Franco Damian Vazquez per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2023 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni”.

Per Franco Vazquez, 32 anni e contratto in scadenza il 30 giugno, si tratta ovviamente di un ritorno in Italia. Nel corso della sua carriera ha infatti vestito dal 2012 al 2016 (esperienza interrotta solo da una parentesi in prestito al Rayo Vallecano) la maglia del Palermo.

Impostosi come uno dei migliori giocatori della Serie A durante la sua prima esperienza italiana, si è guadagnato nel 2015 anche l’ingresso nel giro della Nazionale Azzurra, con la quale ha totalizzato tre presenze.

Il fantasista argentino, nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia del Siviglia, squadra con la quale ha vinto un’Europa League.

