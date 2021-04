Freccia Vallone: Alaphilippe rimonta Roglic e vince per la terza volta

Sul muro di Huy terzo trionfo personale dopo quelli del 2018 e del 2019 per Julian Alaphilippe. Il 28enne fuoriclasse francese ha onorato la maglia di campione del mondo che indossa scavalcando in vista del traguardo lo sloveno Primoz Roglic, che era stato il primo del gruppo dei migliori a scattare sull’erta finale e sembrava aver fatto il vuoto ma Alaphilippe lo ha rincorso ed è riuscito a batterlo in un testa a testa entusiasmante.

Terzo posto per l’highlander spagnolo Alejandro Valverde, cinque volte trionfatore in questa corsa nel 2006 e dal 2014 al 2017, che oggi ha conquistato l’ottavo podio in carriera sul muro di Huy. A causa di due casi di Covid-19, tra cui quello di Diego Ulissi, non è stata fatta partire la UAE Team Emirates, squadra dell’altro sloveno Tadej Pogacar e dello svizzero Marc Hirschi, il vincitore dell’anno scorso.

OMNISPORT | 21-04-2021 16:34