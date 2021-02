Frenata Milan, a Belgrado sarà turnover: chance per Mandzukic

L’Europa League è importante, il campionato un ‘filino’ di più: deve essere questo il pensiero di Stefano Pioli a tre giorni dalla trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa, precedente al derby con l’Inter che ha appena effettuato il sorpasso al Milan in vetta alla classifica.

La seconda competizione continentale è considerata un obiettivo, per di più alla portata, ma è inevitabile che il pensiero cada sulla sfida di domenica pomeriggio che potrebbe segnare uno spartiacque dell’intera stagione: ragion per cui al ‘Marakàna’ andrà in scena il turnover.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Ibrahimovic tirerà il fiato in Serbia e partirà dalla panchina: al suo posto Mario Mandzukic, finora impiegato in quattro occasioni e tutte per uno spezzone di gara, mai dal primo minuto.

Il croato è chiamato a non far rimpiangere lo svedese e, salvo sorprese, sarà assistito da Castillejo, Calhanoglu e Leão. Sicuri titolari Tonali a centrocampo e Tomori al centro della difesa.

Il Milan ha l’obbligo di invertire la rotta, magari riportandola a quella pre-Epifania: prima del 6 gennaio, infatti, i rossoneri viaggiavano ad una media di 2,46 punti a partita in campionato, scesa a 1,71. Calo drastico anche per quanto riguarda i goal segnati, quasi la metà: media di 2,7 prima, ora si è passati a 1,5.

Sulla strada dei rossoneri in Europa ci sarà Dejan Stankovic che, da buon interista, proverà a far vivere un incubo ai suoi ex rivali proprio a pochi giorni dalla stracittadina, in cui il ‘Drago’ ha saputo lasciare un segno più che discreto.

