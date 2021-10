Frosinone, Grosso: "Alessandria in fiducia, ma noi possiamo fare una grande gara"

27-10-2021 12:50

Match importante per l’Alessandria e trasferta delicata per il Frosinone. Entrambe le formazioni in cerca dei tre punti: i “grigi” per continuare a lottare per evitare la retrocessione, i “ciociari” per avvicinare le zone altissime della classifica.

A presentare il confronto, in terra ciociara, è stato mister Fabio Grosso: “Sarà una gara difficilissima, l’Alessandria è una squadra tosta, scorbutica e dura da affrontare, per di più anche reduce da due vittorie casalinghe: dovremmo presentarci nella maniera migliore, così facendo abbiamo anche possibilità di fare un’ottima prestazione. Quella di sabato con l’Ascoli, per noi, è stata una gara molto dispendiosa, c’è subito la seconda e poi la terza, ma abbiamo voglia di fare una grande prestazione perché c’è voglia di fare risultati: siamo consapevoli delle insidie che ci attendono, in campo andranno i ragazzi che avranno benzina ed energia per fare una grande partita. Abbiamo un bel gruppo di qualità”.

Nessuna news sulla formazione da parte di mister Grosso: “Abbiamo ancora due allenamenti che sono importante, quando ci sono pochi giorni per preparare una partita i dettagli fanno la differenza, ma come ho detto non sono preoccupato perché ho una rosa di qualità”.

Chiudendo, il mister parla delle qualità degli avversari: “Hanno caratteristiche ben precise, sono anche in un ottimo momento e davanti ai tifosi vorranno fare ancora meglio: per uscire indenni da questi campi c’è necessità di fare una grande gara. Senza determinate qualità difficilmente si centra risultati. Classifica? Ora non va vista, dobbiamo guardare solo nel quotidiano, presentandoci al massimo in ogni partita, non vogliamo lasciare nulla per demeriti nostri”

