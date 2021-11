Frosinone, Grosso: "Voliamo basso"

11-11-2021 17:06

Il tecnico del Frosinone Fabio Grosso a Sky ha fatto il punto sul momento dei suoi: “Siamo contenti di quello che stiamo facendo perché ci siamo rinnovati tanto, abbiamo molti ragazzi giovani. Il progetto di inizio stagione non cambia, come dico spesso anche nei post gara non possiamo cambiare i progetti a seconda dei risultati”.

“Sicuramente rappresentiamo una società seria e un popolo passionale, queste caratteristiche le dobbiamo ricordare sempre perché quando andiamo in campo abbiamo la responsabilità di aumentare l’entusiasmo che c’è intorno a noi e sentire la responsabilità di rappresentare una società molto seria. Il campionato è lungo e difficile e non si tratta di fare i pompieri, ma di essere consapevoli di affrontare un certo percorso. Le qualità per fare bene le abbiamo, l’importante è continuare a lavorare sodo quotidianamente”.

Alla ripresa, ci sarà il Lecce: “E’ una partita tosta sicuramente perché il Lecce è una squadra forte, però noi affrontiamo tutte le gare con le nostre caratteristiche rispettando tutti gli avversari. In questo campionato quando pensi di essere diventato bravo oppure provi a sottovalutare gli avversari esci con le ossa rotte pesantemente. E’ già capitato ad altri, mi auguro che a noi capiti il più tardi possibile”.

