Fuglsang: "Punto alle Olimpiadi più che al Tour"

Il corridore dell’Astana-PremierTech Jakob Fuglsang in un’intervista a Cyclingnews ha fissato i suoi obiettivi per il 2021: “Non voglio stare in gruppo e aspettare il finale ogni giorno. Ho finito con quello. Nel 2021 vorrei vincere una tappa alla Tour più che ottenere un’altra top 10 nella generale”.

“Per due motivi: il primo sono le Olimpiadi di Tokyo e il secondo è che so già di poter fare una top 10, quindi non vale la pena riprovarci. Preferisco provare a vincere una tappa, o la maglia a pois o correre in maniera più aggressiva. Voglio scegliere un giorno e puntare tutto lì”.

OMNISPORT | 16-02-2021 22:21