Fumata nera tra il Napoli e Sergio Conceição: accordo sfumato

In poco meno di ventiquattro ore si è capovolto tutto. Quello che sembrava un accordo ormai ad un passo si è tramutato in un brusco e definitivo stop: è saltata la trattativa tra il Napoli e Sergio Conceição, fino ad oggi candidato numero uno per succedere a Gattuso sulla panchina azzurra.

Un vero e proprio colpo di scena. Non si può definire diversamente. Nella giornata di ieri, come anticipato dal ‘Corriere dello Sport’, c’era stata la repentina accelerata che aveva dato la svolta pressochè definitiva alla trattativa tra i partenopei e il tecnico lusitatno.

Oggi il clamoroso dietrofront. Sempre il ‘Corriere dello Sport’ pone l’accento sugli intoppi di natura contrattuale che sarebbero maturati nella notte bloccando una trattativa ormai giunta in prossimità del traguardo.

Le distanze tra le parti si sono irrimediabilmente dilatate portando ad una deriva definitiva che a questo punto sembra precludere qualsiasi margine di riapertura.

Sergio Coincecao, dunque, non sarà il tecnico del Napoli nella prossima stagione.



OMNISPORT | 25-05-2021 13:32