Furia Albon: "Alonso va penalizzato, è ridicolo"

11-06-2022 19:49

Il pilota della Williams Alexander Albon non ha nascosto la sua rabbia nei confronti di Fernando Alonso dopo le qualifiche di Baku, chiuse al diciassettesimo posto. L’anglothailandese ha accusato lo spagnolo di aver rallentato di proposito nell’ultimo giro a disposizione dei piloti in Q1: “Deve essere penalizzato, è ridicolo, ha guidato lentamente di proposito per tutto il giro ed è stato anche evidente il modo in cui è uscito di pista. Ha frenato presto e poi è uscito dal circuito”, ha detto via radio.

Sulla prestazione: “Penso che la sessione di qualifiche sia stata buona e, come squadra, abbiamo sfruttato al massimo le nostre possibilita. Abbiamo fatto tutto bene, avevamo una macchina decente e abbiamo fatto il miglior lavoro possibile. Entrare in Q2 sembrava difficile oggi ma, con la bandiera rossa, ci siamo ritrovati a lottare ancora una volta. È frustrante essere così vicini e non riuscirci: sono sicuro al 99% che se non avessi commesso un errore all’ultima curva, avrei beneficiato della scia che avevo scelto di prendere e saremmo entrati in Q2”, sono le parole riportate da Formulapassion.