Furia ceca al fischio finale, Nedved finisce in top trend

L’ennesima eliminazione precoce della Juventus in Champions è dura da digerire per i tifosi bianconeri, ma forse lo è ancora di più per chi ha deciso di voltare pagina un paio di anni fa per inseguire il miraggio del “bel gioco” e dello “spettacolo”. Tra i maggiori sconfitti al termine di Juve-Porto c’è Pavel Nedved, il dirigente che più di ogni altro si è battuto per cambiare faccia alla squadra bianconera. Tanto che la sua reazione nervosa al fischio finale è finita in top trend su Twitter, scatenando ironie e indignazione.

Nedved, la furia ceca

“Furia ceca” era il soprannome del biondo Pavel ai tempi in cui, prima con la maglia della Lazio, poi con quella della Juventus (oltre che della nazionale del suo paese) abbinava un temperamento focoso ai colpi da campione. Ieri sera, più che altro, è emerso soltanto il suo temperamento sanguigno. Al momento del fischio finale, infatti, i (pochi) presenti allo Stadium hanno immortalato il vicepresidente della Juve scendere in campo per scalciare con violenza un cartellone pubblicitario. Un gesto poco sportivo, sintomo di grande nervosismo, diventato immediatamente virale sui social.

Nedved, le ultime parole famose

Ma, vista com’è andata a finire, a scatenare ironie sono state anche le parole di Nedved nell’immediato prepartita: “Ronaldo è molto carico, gli abbiamo risparmiato qualche minuto in campionato. Lui difficilmente sbaglia queste partite, puntiamo su di lui”. E ancora: “Ci aspettiamo grandi risposte dalla squadra, la vittoria sulla Lazio ha dato a tutti una grande spinta. Abbiamo recuperato giocatori importanti, il mister ha potuto scegliere la formazione e ha alternative in panchina. Siamo fiduciosi, possiamo fare una grande partita”.

I social bocciano Pavel

Le frasi poco profetiche e soprattutto la reazione poco sportiva al fischio finale hanno acceso le discussioni su Nedved. “Un personaggio imbarazzante, dov’è finito lo stile-Juve?”, si chiede un utente su Twitter. “Ogni volta riesce a rosicare peggio di quella precedente”, punge un altro osservatore. “Si parla tanto di Respect, poi vedi il vicepresidente del più grande club italiano prendere a calci un cartellone in mondovisione”. E non è finita: “Ma qualcuno che prenda a calci lui per gli errori in serie degli ultimi due anni?”.

SPORTEVAI | 10-03-2021 09:07