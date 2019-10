Furia tifosi Juve su Pardo per la sua telecronaca

Non bastavano le polemiche sull’arbitraggio di Irrati, che è stato pesantemente contestato dal Bologna ma anche da tutti gli anti-Juve per il rigore non concesso per il fallo di mani di De Ligt in pieno recupero ieri all’Allianz (e che non è piaciuto neanche agli stessi fan bianconeri che reclamano per un penalty non concesso a proprio favore). Ieri in Juventus-Bologna i veleni si sono trasferiti anche dal campo agli schermi televisivi.

SOTTO ACCUSA – Nel mirino è entrato Pierluigi Pardo che per Dazn ha commentato la gara assieme all’ex tecnico dell’Udinese Francesco Guidolin.

LA TELECRONACA – I giudizi tranchant del conduttore di Tiki Taka su De Ligt e Rabiot non sono piaciuti ai tifosi della Juventus ma soprattutto sotto accusa sono entrati i commenti in merito all’operato dell’arbitro al punto che Pardo s’è beccato l’etichetta di anti-Juve sui social.

LE REAZIONI – Tantissimi i commenti su twitter che contestano la sua telecronaca, giudicata poco imparziale come se al microfono ci fosse un ultrà antibianconero.

I TWEET – I tifosi juventini sono scatenati: “Leggo di Pardo che strilla sull’intervento di De Ligt , ha fatto lo stesso sul rigore nn concesso nel primo tempo su De Ligt vero?” o anche: “Pardo fo.. tu e chi ti fa commentare le partite della Juve”.

LE CRITICHE – Fioccano le critiche: “Se poi diamo retta a Pardo o vogliamo fare ironie a tutti i costi è un’altra cosa. Di sicuro non stiamo parlando di calcio.” o anche: “Da grande e simpaticissimo telecronista e giornalista sportivo qual era, ora è il primo a cercare polemiche e situazioni sulle quali “accendere fuochi”…”.

BOCCIATO – La bocciatura è totale: “Pardo mi sta sulle bal.. quasi quanto Adani. Si vede proprio che soffre quando la Juve vince” o anche: “Uno dei miei preferiti, semplicemente imbarazzante stavolta. Succede anche ai migliori. Peccato” e infine: “Come lo fate commentare? Per fortuna grazie a Sky non pago questo Dazn”.

SPORTEVAI | 20-10-2019 09:10