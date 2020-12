Furto a casa di Paolo Rossi: l'oltraggio nel giorno del funerale

Grande amarezza per la famiglia di Paolo Rossi nel giorno delle esequie dell’eroe del Mondiale di Spagna ’82. Durante i funerali al Duomo di Vicenza, la casa di Pablito a Bucine, in Toscana, è stata svaligiata da alcuni malviventi. Lo riporta l’Ansa.

La moglie Federica, avvertita al rientro da Vicenza nell’agriturismo in provincia di Arezzo, ha trovato il caos conseguente a un furto. Al momento sta indagando la polizia scientifica: tra gli oggetti mancanti l’orologio del campione, e alcuni gioielli.

In casa fortunatamente non c’erano cimeli della carriera di calciatore di Rossi, scomparso a 64 anni il 9 dicembre a causa di una grave malattia. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale: i ladri avrebbero forzato una finestra dell’abitazione.

Federica Cappelletti al termine del funerale aveva ringraziato tutti per il supporto: “Mi auguro che possa aver visto tutto questo affetto. Era una persona semplice, generosa e per questo ho ritenuto opportuno aprire il mio dolore per raccontare la sua grandezza e i suoi sentimenti. Paolo era della gente, di tutti, ed è giusto che venga ricordato per la sua grandezza ma anche in questa fase di sofferenza. Io sono quello che lui ha creato, mi ha insegnato tanto ad avere coraggio e ad affrontare anche i problemi sempre con il sorriso”.

Il sentito ricordo di Cabrini durante le esequie: “Non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello. Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni. Siamo stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso”.

OMNISPORT | 12-12-2020 23:25