Futuro Giovinco: le parole dell'agente

Sebastian Giovinco vuole riconquistare il posto in Nazionale e pensa a un ritorno in Italia. Ai microfoni di Tuttosport, l'agente della Formica Atomica, Andrea Cattoli, parla del futuro del suo assistito. Sulle sue tracce ci sarebbero anche i brasiliani del Vasco da Gama: "Giovinco in Brasile dopo l'esperienza in Arabia? Adesso Sebastian ha raggiunto la famiglia in Canada, dove è rimasta a vivere anche dopo la fine dell’esperienza con Toronto".

"In futuro si vedrà… L’unica cosa certa è che Giovinco è determinato nel voler riconquistare un posto in Nazionale". In Italia l'ex Juve è nel mirino del Parma.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 15:48