Gabriel sventa una rapina: uno dei due aggressori era armato di mazza da baseball

01-12-2021 14:27

Sono state rese pubbliche nelle scorse ore, le immagini catturate da una telecamera a circuito chiuso che hanno immortalato un tentativo di aggressione e rapina subito lo scorso agosto dal difensore dell’ Arsenal Gabriel .

Il giocatore brasiliano aveva appena fatto ritorno nella sua abitazione londinese nel quartiere di Barnet, dopo una serata trascorsa insieme al compagno di squadra Nuno Tavares , quando è stato avvicinato all’interno del suo garage da due aggressori, uno dei quali armato di mazza da baseball.

L’obiettivo dei malviventi era la vettura di Gabriel il quale, dopo aver alzato le mani ed aver consegnato ad uno dei due il suo orologio, ha avuto la prontezza di colpire al volto il ladro armato di mazza di metterlo in fuga.

Proprio nel mentre tentava di sferrare i colpi con la mazza da baseball, il malvivente ha perso il suo cappello con il quale stava cercando di coprire parte del suo volto ed è stato proprio grazie al cappello che è stato possibile identificarlo attraverso l’esame del DNA.

L’aggressore è stato già condannato a cinque anni di carcere il mese scorso e la ‘Metropolitan Police’ ha deciso di rendere pubbliche le immagine dell’accaduto.

Come riportato dal ‘Daily Mail’, il procuratore che si è occupato del caso, Martin Lewis , ha rilasciato alla Harrow Crown Court una dichiarazione con la quale ha spiegato come sono andate le cose nel corso di quei concitati istanti. “Non ci sono stati feriti, ma quanto è accaduto ha causato un forte shock. Hanno preso di mira due vittime molto in forma e capaci di badare a se stesse”.

Il tecnico dell’Arsenal, Arteta , ha commentato l’accaduto. “Non è una cosa bella da affrontare quando hai una famiglia e stanno cercando di entrare in casa tua. Gabi ha mostrato grande carattere e si vede dalla reazione che ha avuto. Il club gli ha dato tutto il supporto necessario per dimenticare quanto accaduto e andare avanti”.

OMNISPORT