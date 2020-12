Gabriele Parpiglia parla di Ibrahimovic a Sanremo

Ai microfoni di Radio Sportiva è interventuo Gabriele Parpiglia, giornalista e autore Tv, per parlare della presenza del campione Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021:

“Ibrahimovic a Sanremo?Sarà presente fisicamente in quattro serate, mentre la serata di Milan-Udinese sarà in collegamento. Nel mentre lui si allenerà fuori sede, in una villa a Montecarlo, e che non salterà la partita. Guadagnerà quanto Fiorello, cioè 50.000 euro a serata, il cachet più alto che tocca il limite imposto dalla Rai. Poi ci sono gli sponsor, che porteranno sui due milioni il guadagno per cinque serate. L’accordo è stato firmato il 30 dicembre”.

Una parola anche per la situazione legata alle indiscrezioni su Nicolò Zaniolo:

“Storia tristissima, una delle pagine più brutte legate a un futuro campione del mondo del calcio. La situazione è grave. Nella prima settimana di dicembre il test ha dato esito positivo, successivamente sono entrati nella questione di Zaniolo e il ragazzo, che nel frattempo ha iniziato una relazione con Madelina Ghenea, ha interrotto ogni rapporto con la ex incinta, che è stata cacciata da casa. Poi è arrivato il post su Instagram delle scorse ore, ma la famiglia della ragazza è imbufalita, è stata definita disumana tutta la situazione”.

