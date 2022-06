Gaetano vuole il Napoli a tutti i costi

08-06-2022 18:20

Gianluca Gaetano, centrocampista protagonista della promozione in A della Cremonese ma di proprietà del Napoli, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha confidato il desiderio di provare a convincere Luciano Spalletti a tenerlo nella rosa dei partenopei per la prossima stagione.

“Mi sento pronto, ho voglia di dimostrarlo sul campo, Napoli è la mia casa. Però nel mercato tutto può succedere. Prima voglio fare queste due partite alla grande con la Nazionale, poi non so cosa succederà, vado 15 giorni in vacanza e ci penserò”.

Gaetano ha messo l’accento sulla sua crescita: “Mi sento molto maturo. Sia per la figlia, perché adesso ho un ruolo importante da svolgere, ma anche perché sono andato presto fuori a giocare. Tre anni a Cremona sono stati importanti: vivere da solo, cucinare…. E alla terza stagione mi sono sentito molto cresciuto”.

