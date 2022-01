Gagliardini nel mirino del Fenerbahce

31-01-2022 10:36

Il Fenerbahce vuole rinforzare il centrocampo con il giocatore dell’Inter Roberto Gagliardini. Secondo Fanatik, i turchi hanno chiesto il calciatore ai nerazzurri con la formula del prestito.

La sessione invernale di calciomercato in Turchia termina l’8 febbraio, e c’è ancora tempo per trattare nei prossimi giorni. Gagliardini è stato utilizzato poco in questa stagione da Simone Inzaghi, 14 le presenze in tutto tra campionato e coppe.

