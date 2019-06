Galano tra rimpianti e futuro

Cristian Galano ha parlato con Tmw: "Sicuramente a Foggia non è andata come speravo – ha detto -. Mi ha fatto molto piacere tornare a casa e giocare per la mia città. All’inizio ero contentissimo del mio trasferimento, ma alla fine posso dire che dispiace perché non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto. Posso assicurare di aver messo massimo impegno e professionalità fino alla fine: ora guardo con fiducia al futuro".

"Ora se la vedrà il mio procuratore. Sono del Parma e ci parleremo. Sono carico e motivato per la prossima stagione ovunque andrò" ha aggiunto Galano.



SPORTAL.IT | 11-06-2019 15:25