Galatasaray: piace Denis Zakaria

Lo svizzero non sarà riscattato dal Chelsea

10-04-2023 12:14

Al termine della stagione Denis Zakaria, nazionale svizzero classe 1996 ed ora in forza al Chelsea, tornerà a Torino in estate. Secondo alcuni media turchi, il centrocampista sarebbe un osservato speciale del Galatasaray, che vorrebbe rifornirsi ancora una volta dalla Serie A per rinforzare la propria Rosa. La Juventus non considerà più Zakaria parte del progetto tecnico, sarebbe disposta ad ascoltare un’eventuale offerta dei turchi.